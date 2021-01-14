Російському опозиціонеру тепер погрожують ув'язненням вдома, але є підстави вважати, що він лишиться на свободі.

Олексій Навальний оголосив про повернення в Росію, хоча вдома його чекає ув'язнення. Що станеться, коли критик режиму приземлиться в Москві в неділю? Володимир Путін може вчинити дуже несподівано.

Про це пише німецьке видання Die Welt, додаючи, що оголошення Навального про повернення в рідну країну вже в кінці цього тижня не здивувало його прихильників в Росії чи ще десь. Російський опозиціонер, який лікувався в берлінській клініці «Шаріте» (Charité) після отруєння російською хімічною зброєю, завжди говорив, що не збирається лишатися в Німеччині.

"Для мене навіть не стоїть питання, чи повертатися в країну. Просто тому, що я ніколи не приймав свідомого рішення по те, щоб покинути її", - сказав Навальний у відео-зверненні.

Читайте такожНавального, який анонсував повернення в Росію, оголосили в розшукВін потрапив у Німеччину лише тому, що вдома його намагалися вбити. В неділю він прилетить літаком державного лоукостера "Победа" в підконтрольний уряду аеропорт "Внуково" в Москві. Вибір перевізника і аеропорту навряд чи несе якийсь політичний підтекст. Проблема в тому, що під час пандемії між Росією й Німеччиною не так багато прямих рейсів. Але план Навального видається дивним тому, що окрім десятків репортерів й телекамер в аеропорту його можуть зустрічати російські правоохоронці.

Перед закінченням 2020 року Федеральна служба виконання покарань Росії оголосила, що готова перетворити відстрочене засудження Навального до 3,5 років в'язниці в 2014-му в цілком реальне ув'язнення. Європейський суд з прав людини назвав цей вирок "свавіллям". За рішенням ЄСПЛ, Навальний і його брат Олег повинні отримати компенсацію від Росії.

Федеральна служба виконання покарань стверджує, що Навальний вже здоровий і повинен виконувати умови свого умовного звільнення. Через день після оголошення він нібито зобов'язаний з'явитися в Москві. Ця погроза повинна була не допустити повернення Навального додому.

Навальний хоче нав'язати Кремлю власну гру

Тож тепер опозиціонеру загрожує 3,5 роки в'язниці. З точки зору Кремля, так його можна прибрати з політичного життя, поки не пройдуть осінні вибори в Думу. А також поки Путін знову не стане президентом в 2024-му. Єдине питання лише в тому, чи насмілиться Кремль ув’язнити настільки помітного політичного діяча. Якщо його кинуть за ґрати, Навальний стане ще більш відомим у світі, ніж він є зараз.

Читайте такожDie Zeit: Путін не пробачить Навальному його насмішку над ФСБОпозиціонер, вочевидь, хоче нав'язати Кремлю власну гру. Він переконаний, що може перемогли лише в Москві. Якщо його арештують в аеропорту на очах у телекамер найбільших міжнародних телеканалів, це викриє страх режиму і стане доказом, що Росія - класична автократія.

Якщо ж він лишиться на волі, він продовжить свою роботу далі. І це теж буде перемога. Те, що на перший погляд звучить абсурдно, насправді може стати можливістю для Путіна: Кремль може спробувати наголосити на вигаданій ним наважливості Навального, лишивши його на свободі. Зрештою, російський президент постійно намагається показати, що його головний опонент абсолютно не важливий в його очах. Він завжди уникає імені свого критика. Наприклад, він так зробив в грудні на щорічній прес-конференції.

Зрештою, навіть якщо Навальний лишиться на свободі, у режиму достатньо можливостей зробити його життя дуже тяжким. Тиск на його колег в Москві й регіонах не зменшився. Банківські рахунки Навального заморожені щонайменше до вересня через позов проти компанії, пов'язаної з другом Путіна Євгеном Пригожиним.

На додачу, в кінці року Слідчий комітет РФ відкрив нове розслідування проти Навального нібито за "розкрадання" коштів з його власного антикорупційного фонду. Кремль вже давно робить ставку на стратегію виснаження. І, швидше за все, він продовжить її дотримуватися.

Навального отруїли: що відомо

Навальному стало погано в літаку, на якому той летів із Томська до Москви. Через що повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська. У штабі Навального припускають, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай.

Політика евакуювали з лікарні Омська 22 серпня. 24 серпня у Німеччині підтвердили отруєння опозиціонера.

2 вересня стало відомо, що експерти з лабораторії бундесверу виявили в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Таким чином, Навальний був отруєний нервово-паралітичною бойовою речовиною.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" у крові, сечі та на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

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Переклад: Лесь Димань