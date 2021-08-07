Рятувальники допоможуть Греції боротися з масштабними пожежами.

Зведений загін українських рятувальників 6 серпня прибув до Греції. Вони будуть допомагати у боротьбі із масштабними лісовими пожежами, які охопили країну.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Відважні українські вогнеборці вже прибули до Греції - на допомогу в ліквідації лісових пожеж", - написав Шмигаль.

При цьому він опублікував кілька фото рятувальників у аеропорту Греції, які позують з українським прапором на фоні літака.

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Пожежі в Греції

3 серпня вогонь безконтрольно вирував на північ від Афін, спалюючи будинки. Рятувальники боролися з 81 лісовою пожежею під час найсильнішої хвилі спеки в Греції за більш ніж 30 років.

З настанням ночі понад 500 пожежників за допомогою дев'яти вертольотів, семи літаків і 305 поліцейських в густій рослинності гасили пожежу на нижніх схилах гори Парніта.

4 серпня береговій охороні довелося терміново евакуювати жителів острова Евбея. Вогонь загнав їх на берег, де їм довелося чекати порятунку. На острові вигоріли будинки, він буквально знаходиться в пастці.

Згідно з останніми даними, через пожежі госпіталізовано вже 16 осіб.

Автор: Олег Давигора