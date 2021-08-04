В окремих регіонах країни температура повітря досягає 45 градусів

Масштабні лісові пожежі продовжують вирувати в Греції. Береговій охороні довелося терміново евакуювати жителів острова Евбея.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

В окремих регіонах країни температура повітря досягає 45 градусів, що ускладнює боротьбу із загоряннями.

Береговій охороні Греції довелося евакуювати 85 осіб з острова Евбея. Вогонь вигнав людей на берег, де вони чекали порятунку.

Читайте такожУ Хорватії вирують масштабні лісові пожежі, вогонь наблизився до будинківОчікується, що екстремально високі температури будуть триматися в країні до кінця тижня.

Як повідомляв УНІАН раніше, через поширення вогню влада Греції почала евакуацію передмістя Афін Варимбомбі.

За даними видання ekathimerini, напередодні в Греції зафіксували рекордну для країни температуру: + 47,1°. У місті Лангадас, недалеко від Салоніків на півночі Греції, у вівторок була зафіксована найвища температура в країні - 47,1 градуса за Цельсієм.

За даними метеорологів, спека не відступить ще довго.

Автор: Анастасія Горбачова