Санкції мають заохотити Росію утриматися від воєнних дій та обрати шлях дипломатії.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман та керівник апарату президента Європейської комісії Бйорн Зайберт скоординували підготовку санкцій проти РФ.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, Шерман і Зайберт ввечері 11 лютого обговорили ситуацію в Україні та нарощування російських військ поблизу українських кордонів.

"Дотримуючись твердих зобов’язань щодо активної трансатлантичної координації, обговорили кроки, вжиті ЄС та США, для заохочення Росію до деескалації, обрати шлях дипломатії та утриматися від усіх воєнних дій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будь-яке подальше загострення ситуація матиме серйозний вплив на економіку Росії внаслідок запровадження санкцій.

"Будь-яка подальша агресія Росії проти України призведе до серйозних наслідків та серйозних витрат для Російської Федерації. І вони (представники ЄС та США - УНІАН) детально скоординували підготовку потужного та всеосяжного пакету санкцій, який буде швидко задіяний у разі подальшої воєнної агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Загроза російського вторгнення в Україну

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вздовж всього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебуває 140 тисяч військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 знаходяться в Республіці Білорусь.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор, які триватимуть до 20 лютого. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує "скорочувати чисельність" співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно.

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і лідерами держав-членів Альянсу, а також керівництвом Євросоюзу. Як повідомляє The Guardian із посиланням на дипломатичні джерела, Байден сказав іншим лідерам НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке може статися в найближчі кілька днів.

Також 11 лютого низка країн закликали своїх громадян залишити територію України. Серед них - Латвія, Південна Корея, Норвегія, Велика Британія, Данія, Чорногорія, Нідерланди, Естонія.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів. Він також закликав громадян США залишити Україну протягом 48 годин і попередив американців, що якщо вони залишаться в Україні, то наразяться на ризик, що потім не буде жодної можливості для виїзду і не буде жодної перспективи, що США будуть здійснювати евакуацію за допомогою військових.

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