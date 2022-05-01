Він не виключив, що можливий вступ країни в НАТО призведе до появи нових баз Росії.

Президент Фінляндія Саулі Нііністе вважає, що майбутній вступ його країни в НАТО може призвести до посилення кордонів Росією.

Як заявив він в інтерв'ю газеті Ilta-Sanomat, не виключено, що РФ почне нарощувати військову присутність в Балтійському регіоні.

За його словами, зараз на східному кордоні утворився вакуум майже на тисячу кілометрів без військової присутності.

"Росія, можливо, буде групувати або створювати нові бази, війська, а також озброєння в цьому районі. Це стало абсолютно зрозуміло", - повідомив Саулі Нііністе.

Крім того, він розповів про ситуацію на Балтійському морі. На його думку, присутність там російських військових може бути посилена.

Президент вважає, що під час його візиту до Стокгольма 17-18 травня Фінляндія і Швеція вже будуть ясно розуміти свої позиції щодо вступу до Північноатлантичного альянсу

Зазначимо, Нііністе виступає за вступ до Альянсу і має намір представити свою позицію по НАТО не пізніше 12 травня. Він упевнений, що якщо Фінляндія вступить в НАТО, то у неї буде надійна гарантія безпеки.

За словами Нійністе, його мислення змінилося в грудні, коли російський лідер Володимир Путін зажадав від Фінляндії конкретних угод про те, що НАТО не буде розширюватися на схід. Вимоги Путіна, сказав Нііністе, показують, що Росія розглядає Фінляндію, як і Швецію, як частину своєї сфери впливу.

Як повідомляв УНІАН, Фінляндія та Швеція узгодять свої плани щодо вступу до НАТО і, можливо, вже наприкінці травня спільно подадуть заявку на вступ до Альянсу.

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