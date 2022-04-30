Рішення прийняли через вимоги Росії про оплату газу в рублях.

Уряд Фінляндії має намір припинити постачання російського газу. Російська компанія "Газпром" заявила оплачувати газ за новими вимогами.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

Відзначається, що фінський уряд відмовився платити в рублях. "Газпром" вимагав від фінської державної газової компанії Gasum відповісти з приводу оплати за газ рублями до 20 травня.

За офіційними оцінками, замінити російський газ ресурсами естонського газопроводу і терміналів СПГ не вийде. Водночас на газ припадає всього близько 5% від загального споживання енергії Фінляндії.

У зв'язку з відмовою від газу в Фінляндії можуть виникнути проблеми в промисловості, де газ використовується як сировина для технологічних процесів. Всього дві третини газу в країні використовується промисловістю в основному компанії хімічної та лісової промисловості.

Як раніше повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна повинна бути готова до припинення постачання російського газу, як це було з Польщею і Болгарією. За словами німецького канцлера, ніхто не може знати, що на думці у російського диктатора Путіна.

В кінці березня президент РФ Путін видав наказ про оплату за російський газ у рублях замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла компанії від вимог Росії, адже це порушить накладені на агресора санкції за вторгнення в Україну.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близький до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейські покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані по європейських компаніях і країнах.

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