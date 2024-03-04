Алюміній має ключове значення для виробництва електромобілів.

Європейські та американські покупці будуть агресивно конкурувати за близькосхідний алюміній, якщо Європейський Союз ухвалить рішення про заборону його імпорту з Росії в найближчі місяці.

Як пише Reuters, алюміній має ключове значення для виробництва електромобілів і його нестача призведе до ще більшого зростання цін на поставки з регіонів з Близького Сходу і країн Азії.

"Перегони за алюмінієм із країн Близького Сходу, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном, сприятимуть інфляції для західних компаній у транспортній, пакувальній та будівельній галузях, які вже стикаються з високими витратами на сировину та заробітну плату", - пише видання.

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За даними Міжнародного інституту алюмінію, минулого року на частку близькосхідних виробників припало майже 9% світових поставок. Приблизно два мільйони з них було відправлено в Європу і США.

Втрата російського алюмінію створить на європейському ринку дефіцит у розмірі 500 000 тонн, який не вдасться швидко покрити за рахунок інших джерел.

ЄС уже кілька місяців обговорює санкції, які заборонять російський алюміній. Нові санкції щодо алюмінію не були включені до його останнього пакету, присвяченого другій річниці вторгнення Росії в Україну, але очікується, що блок незабаром запропонує ще один пакет із новими заборонами на імпорт, повідомили джерела.

Зазначається, що зростання цін у разі заборони навряд чи досягне рівня 2018 року, коли було введено санкції проти "Русала". Тоді ціни на алюміній на Лондонській біржі металів (LME) підскочили на 35% за кілька днів до семирічного максимуму. Однак ріст цін може виявитися досить істотним, якщо санкції підтримає Лондонська біржа металів - 90% алюмінію надходить на її склади з Росії.

Імпорт алюмінію в ЄС з Близького Сходу склав майже 1,2 мільйона тонн або 18,8% від загального обсягу в минулому році, тоді як США імпортували понад 800 000 тонн або 19,3%.

Імпорт російського алюмінію в Європу

Європа профінансувала Росію на суму близько 2,3 мільярда євро у 2022 році через імпорт алюмінію. Зазначається, що введення заборони на імпорт алюмінію зустріне опір з боку таких промислових країн, як Італія, що чинять опір заходам, які можуть призвести до підвищення цін, а також з боку європейських промислових споживачів.

Новий пакет санкцій неодноразового називали "найслабшим". До нього мали увійти обмеження проти 55 компаній і понад 60 фізичних осіб із Росії. На початку лютого стало відомо, що в пакеті не буде нових заборон на російський імпорт.

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