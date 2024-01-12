Глава британського уряду підтвердив, що приїхав з візитом.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак підтвердив заяви ЗМІ та своєї канцелярії про те, що в нього на 12 січня запланований візит до Києва.

Щобільше, чиновник у своїх соціальних мережах уточнив, що вже знаходиться в Україні. За словами Сунака в нього є "просте послання" для українців.

"Я перебуваю в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати", - акцентував він у Twitter.

Публікацію Сунак доповнив ілюстративним фото:

Також очільник уряду Британії дав обіцянку: "Британія з вами - стільки, скільки буде потрібно".

Чого чекати від візиту Сунака в Україну

У своєму анонсі щодо візиту Сунака видання SkyNews акцентувало, що чиновник має намір зустрітися з президентом України Володимир Зеленським: разом вони мають підписати важливу безпекову угоду, заявляло ЗМІ.

Пізніше у канцелярії прем'єра підтвердили відповідну заяву, а також додали, що Велика Британія передасть Україні найбільшу в історії партію БПЛА.

Також очікується, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Лондона на рівні 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Йдеться про підтримку на період 2024-2025 років. Важливо зазначити, що згадана сума буде на 200 млн фунтів більшою, від тих коштів, які Британія надавала Україні у 2023 та 2022 роках.

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