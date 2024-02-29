У Держдепі закликали і Придністров'я, і Молдову разом вирішувати проблемні питання.

Влада США уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров'ї після того, як воно звернулося по допомогу до РФ.

Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Метью Міллер, передає Голос Америки. "З огляду на дедалі агресивнішу роль РФ у Європі, ми уважно стежимо за її діями в Придністров'ї та за ситуацією загалом", - сказав Міллер.

Він додав, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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"Ми продовжуємо закликати Кишинів і Тирасполь до спільної роботи і пошуку рішень проблем громад по обидва боки Дністра", - зазначив він.

Ситуація в невизнаному Придністров'ї

28 лютого у Придністров'ї звернулися до РФ із проханням про "захист" від тиску з боку Молдови.

Придністров'я контролюють проросійські сили з часів розпаду СРСР, але на міжнародному рівні цей регіон вважається частиною Молдови.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, офіційний Кишинів висловив побоювання щодо того, що Кремль може використати Придністров'я для відкриття нового фронту на південному заході, в напрямку Одеси.

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