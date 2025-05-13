Він назвав відмову Москви від перемир'я "невтішним сигналом".

Сьогодні вся відповідальність за припинення війни в Україні перебуває в руках Росії та кремлівського правителя Путіна.

Як передає італійське інформаційне агентство ANSA, про це в кулуарах лондонської міністерської зустрічі європейських лідерів заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він назвав продовження атак на Україну "невтішними сигналами", зазначивши, що вирішальною умовою для серйозних переговорів є припинення вогню строком на 30 днів:

"Я сподіваюся, що Москва визнає готовність Зеленського до прямих переговорів і прихильність всіх нас до досягнення миру. Але вся відповідальність сьогодні в руках Путіна. Мир залежить лише від волі Російської Федерації".

Перемир'я в Україні

Міжнародна спільнота продовжує тиснути на Кремль із вимогою запровадити 30-денне припинення вогню в Україні, починаючи з 12 травня.

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Ініціатива була озвучена на високому рівні лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі під час візиту до Києва на початку травня. Її мета - створити умови для початку реальних переговорів між Україною та Росією.

Попри те, що ідею підтримав президент США Дональд Трамп, Москва відмовилася від припинення вогню, запропонувавши замість цього організувати переговори у Стамбулі.

Україна погодилася взяти участь у зустрічі, але наголосила, що чекає на підтверджене припинення бойових дій. Західні дипломати попереджають: у разі відмови Росії ЄС та партнери готові запровадити новий пакет жорстких санкцій.

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