Це посилює позиції Росії і ускладнює досягнення миру, заявив міністр-делегат з європейських справ при міністрі Європи і закордонних справ Франції Бенжамен Хаддад.

Міністр французького уряду заявив, що рішення США призупинити військову допомогу Україні робить мир "більш далеким". Про це пише The Guardian.

"По суті, якщо ви хочете миру, рішення про призупинення поставок зброї Україні зміцнює мир чи робить його більш далеким? Воно робить його більш далеким, тому що це тільки посилює руку агресора на землі, яким є Росія", - заявив Бенджамен Хаддад, молодший міністр у справах Європи.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарі Томчик назвав цей крок "поганою новиною", а голова українського парламентського комітету у закордонних справах сказав, що, схоже, Трамп підштовхує Україну до капітуляції.

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Призупинення допомоги США - деталі

Президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. The New York Times повідомляє, що підтримку буде відновлено тільки після того, як президент США побачить, що Україна "готова до мирних переговорів із Росією".

Розпорядження набуває чинності негайно і зачіпає поставку зброї та боєприпасів на суму понад один мільярд доларів, які вже перебувають у процесі поставки або були замовлені.

Наказ Трампа також зупиняє допомогу в розмірі сотень мільйонів доларів, які Київ міг би використати виключно для закупівлі нової військової техніки безпосередньо в американських оборонних компаній.

За даними The Washington Post, рішення було ухвалено після того, як Трамп обговорив це питання, зокрема, з держсекретарем Марко Рубіо, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і міністром оборони Пітом Хегсетом.

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