Зокрема, з Палати представників повинні передати у Сенат статтю імпічменту проти Трампа за його роль у “підбурюванні до заколоту”, що відбулося під час штурму Капітолію.

Процедура імпічменту колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у Сенаті США (верхній палаті Конгресу) розпочнеться наступного тижня.

Про це повідомляє телеканал CBS News.

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Зокрема, лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі поінформувала його, що статтю імпічменту проти Трампа буде передано до верхньої палати Конгресу у понеділок, 25 січня. Цей крок започаткує у Сенаті слідчу процедуру імпічменту.

Вчора, 21 січня, лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл оприлюднив пропозицію, аби слідчий процес стосовно імпічменту не починався до лютого. Водночас, передача статті імпічменту на початку наступного тижня запустить процедуру імпічменту раніше, аніж сподівався Макконнелл.

Як уточнює CNN, передача статті імпічменту у понеділок означатиме, що відповідна процедура розпочнеться у вівторок, 26 січня, о 13:00. Водночас, це станеться, якщо у Сенаті не буде домовленості, щоби змінити часові рамки початку імпічменту.

В рамках процесу у вівторок мають привести до присяги головуючого в рамках розгляду імпічменту. Головуючим може стати голова Верховного суду США Джон Робертс або тимчасово виконуючий обов'язки президента Сенату сенатор Патрік Легі. Також до присяги приведуть присяжних.

У середу, 27 січня, може розпочатися представлення доводів сторони обвинувачення і сторони захисту Трампа.

Також Сенат повинен затвердити правила для проведення імпічменту. Це має відбутися на початку наступного тижня.

Штурм Капітолію і можливий імпічмент Трампу

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Байдена.

Трамп раніше заявляв, що вважає ініційований Демократичною партією проти нього імпічмент найбільшим "полюванням на відьом" в історії політики.

13 січня Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію.

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Автор: Віталій Саєнко