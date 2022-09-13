Кремлівський блазень традиційно продовжив лякати ядерною війною.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав документ безпекового договору для України "прологом до Третьої світової".

Колишній президент РФ в своєму Telegram почав погрожувати НАТО і заявляти, що "українським нацистам гарантій ніхто не дасть".

"Київська камарилья народила проект "гарантій безпеки", які є прологом до третьої світової війни. Звісно, ​​ніхто жодних "гарантій" українським нацистам не дасть. Адже це майже те саме, що застосувати до України ст. 5 Північноатлантичного пакту (Вашингтонського договору). Для НАТО – те саме лайно, лише вид збоку. Тому – страшно.

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Якщо продовжиться нестримне накачування київського режиму найнебезпечнішими видами озброєнь, то рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень. У неї зникнуть видимі межі та потенційна передбачуваність дій сторін конфлікту. Вона піде за своїм власним військовим сценарієм, залучаючи до нього нових учасників", - пише Медведєв.

Наприкінці кремлівський блазень традиційно почав лякати ядерною війною:

"Все запалає і навколо них. Їхні люди хапнуть горя по повній програмі. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон. Нам теж дуже дістанеться. Усім буде дуже погано", - додав Медведєв.

Раніше екс-президент Росії "наїхав" на Німеччину, яку назвав "ворогом".

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