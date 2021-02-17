Компанії й таланти тікають з Білорусі, визнаючи, що навіть в разі нормалізації ситуації вдома їм буде важко повернутися.

Після того, як авторитарний лідер Білорусі зіштовхнувся з масовими протестами проти його 26-річного правління, піонери, які перетворили колишню радянську республіку в малоймовірний технологічний вузол, почали виїжджати.

Технологічний парк в Мінську колись користувався підтримкою уряду і був флагманом політики Олександра Лукашенка. Серед найбільш успішних стартапів - програма Viber й ігровий сервіс World of Tanks. Останній зробив Віктора Кислого першим білоруським мільярдером, - пише Bloomberg.

Читайте такожУ Білорусі силовики проводять обшуки в правозахисних організаціяхКомпанії відправляють деяких своїх працівників за кордон або переїжджають взагалі, як і багато фрілансерів в Білорусі. Японська компанія Rakuten, якій належить Viber, однією з перших закрила свій офіс в країні після того, як поліція побила учасників протестів минулого серпня. Олександр Кувшинов очолює білоруський підрозділ компанії з розробки GPS-рішень Gurtam. Він поїхав з Білорусі, коли на державному телебаченні його обличчя показали в контексті розслідування проти компанії Pandadoc. Це інша технологічна компанія, на яку працював його брат.

"Ми думали, що це буде коротка робоча поїздка. Тож ми навіть не брали з собою зимові речі. Але минуло півроку, ми досі тут, мій брат Віктор досі в камері КДБ. А наша квартира в Мінську припадає пилом", - сказав Кувшинов.

Тисячі підприємців й розробників програмного забезпечення грали центральну роль в індустрії, яка в 2019 році принесла Білорусі 2,2 мільярди доларів від експорту. Впродовж останніх років її майже не чіпали. Але жорстоке придушення протестів після фальсифікації виборів на користь Лукашенка минулого року налякало багатьох.

Втрата для Білорусі стала благом для сусідів, таких як Литва, яка реєструє нові фінтех-компанії швидше, ніж будь-яка інша країна Євросоюзу, переформатовуючи свою економіку під інновації. Кувшинов випробував те, що він назвав відносно відвертий процес для технологічних професіоналів з отримання візи в Литві. Як виявилося, все можна зробити, навіть якщо розмовляти російською мовою.

Читайте такожEUObserver: ЄС варто готуватися до спалаху війни в БілорусіБільше 40 білоруських IT-компаній перевезли майже 900 працівників у Вільнюс. А ще 30 розглядають такий же переїзд. Литовський уряд, який забезпечує технологічні компанії пришвидшеними процедурами ліцензування й англомовними послугами, пропонує низку переваг для тих, хто приїжджає з Білорусі. Зокрема, іноземці можуть відкривати рахунки в банках, створювати компанії й подавати податкові декларації онлайн.

Ще одна перевага - дедалі більша спільнота білоруських емігрантів. Вільнюс став другим домом для багатьох політичних активістів. Зокрема, в литовській столиці живе лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська. На кін поставлено майбутнє індустрії, яка процвітає. Лише компанія EPAM Systems працевлаштувала 10 тисяч спеціалістів в Білорусі. Всього у світі на неї працює 38 тисяч людей.

Литва - не єдина країна, яка змагається за таланти, які тікають від правління Лукашенка. Польща полегшила переїзд, спростивши процедури на отримання дозволів на працевлаштування. Україна створює фактичне "технологічне місто" й пропонує податкові канікули. Хоча український уряд вже давно переживає труднощі у боротьбі з хабарництвом.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Білорусь перетворюється на класичну військову диктатуруТихановська каже, що компанії, які полишають Білорусь, повернуться "із задоволенням", якщо Лукашенко піде. А більшість фірм перевозять за кордон лише частину своїх працівників, сподіваючись, що ситуація покращиться. Але стабільність, яку пропонують сусіди, може виявитися надто привабливою.

"Ми досі вважаємо Білорусь нашим домом. Але чим довше ти лишаєшся за кордоном, тим легше стає будувати своє життя тут. Навіть якщо ситуація вдома змінюється", - сказав Кувшинов.

Вибори та протести в Білорусі: що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську — 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, влада відкривала політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, яка змушена була виїхати до Литви через політичні переслідування, попросила ОБСЄ посприяти її поверненню на батьківщину.

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Переклад: Лесь Димань