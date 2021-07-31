Є інформація про застосування петард, на які поліція відповідає сльозогінним газом.

У Франції тривають масові протести, викликані рішенням уряду ввести так звані "паспорти здоров'я", як обов'язковий документ для доступу в ресторани, громадський транспорт і літаки.

Про це повідомляє BFMTV.

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На акції по всій країні вийшли понад 200 тисяч демонстрантів. Близько трьох тисяч правоохоронців залучили до роботи по всьому Парижу.

Були зафіксовані зіткнення з поліцією на бульварі Тампль, через який колона рухалася до Бастилії.

Є інформація про застосування петард, на які поліція відповідає сльозогінним газом.

Деякі учасники акції спробували спорудити барикаду. Щонайменше троє правоохоронців отримали травми.

Деякі учасники зіткнень затримані.

Протести у Франції: що необхідно знати

15 липня 2021 року французи вийшли на масштабні протести через обов'язкову вакцинацію.

Громадяни незадоволені рішенням уряду, яке зобов'язує всіх медпрацівників пройти вакцинацію, а також обмеженням на відвідування громадських місць – громадян будуть пропускати з документом, що підтверджує щеплення від COVID-19.

Автор: Олена Коваленко