Шокуючі відеозаписи були зроблені у Фрунзенському РУВС Мінська 12 серпня.

Білоруська ініціатива BYPOL оприлюднила відеозапис, на якому зафільмовані допити, тортури і побиття силовиками затриманих у серпні білорусів.

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Як повідомляє TUT.by, відеозаписи були зроблені у Фрунзенському РУВС Мінська 12 серпня.

Люди на відео, а серед них можна помітити неповнолітнього і жінок, утримувалися, ймовірно, в спортивному залі. Деякі із затриманих стоять уздовж стіни на колінах обличчям в підлогу, руки пов'язані стяжкою за спиною. Деякі лежать на підлозі, руки також за спиною. Жінки стоять обличчям до стіни, при допиті - на колінах.

Можна бачити, як людину, яка зволікає з відповіддю на питання, б'ють під дих, потім по нирках.

"Ще раз таке мовчання, б****, гірше буде. Нирки дві, а життя одне», — звучать погрози.

"Облизуй палицю", - кажуть одному з лежачих на підлозі хлопців.

Поки йде допит, видно, як на задньому плані невідомий в цивільному і балаклаві б'є кийком чоловіка, чутні крики і мат.

Чимало затриманих намагаються пояснити, що не брали участі в мітингах і опинилися на вулиці випадково.

Примітно, що допит проводила, серед інших, і дівчина в цивільному, активісти встановили її особу і посаду. Затриманих залякують. Побитому чоловікові жінка обіцяє, що "його діти виростуть без нього".

Відео містить сцени жорстокості і нецензурну лексику, не рекомендується до перегляду дітям і психічно нестійким людям.

Вибори і протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських посадовців, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікацію президентської виборчої кампанії в Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тихановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають бути звільнені всі політв'язні.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

17 грудня Європейський Союз затвердив третій пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка.

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Автор: Дмитро Захаров