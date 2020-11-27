Білоруські в'язниці стали розплідниками інфекції, де затримані учасники протестів заражаються і хворіють на COVID-19.

7 листопада білоруський фолк-рок гурт "Реха" повним складом потрапив за ґрати. Причиною став вже традиційний безкоштовний концерт для мешканців району Кам'яна Гірка в Мінську, де проходять протести проти Олександра Лукашенка.

Влада, намагаючись придушити активність в районі, вирішила, що безкоштовний концерт - це незаконне зібрання. А музикантів відправили у в'язницю на 15 днів за адміністративне правопорушення.

Читайте такожЛукашенка запідозрили в готовності приєднати Білорусь до РосіїЯк пише Gazeta Wyborcza, після виходу на свободу четверо учасників гурту "Реха" захворіли. Симптоми характерні для COVID-19: висока температура, кашель, втрата відчуття запахів. Наразі підтверджений діагноз поставили лише бас-гітаристу Кастусю Лісецькому. У нього хвороба проходить в тяжкій формі. Тож музиканта госпіталізували. Інші учасники гурту на самоізоляції вдома. Лисецький не сумнівається, що заразився під час арешту.

"У фашистів були газові камери, а в нас коронавірусні", - сказав білоруський музикант, який страждає від двосторонньої пневмонії.

Історія, яка трапилася з гуртом "Реха", цілком типова для Білорусі. В горезвісному ізоляторі на вулиці Окрестіна в Мінську, через який пройшли десятки тисяч білорусів після президентських виборів, камери ніхто не дезінфікує. Людей з ознаками зараження коронавірусом тримають в загальних переповнених камерах. Тюремний лікар не реагує на скарги арештованих.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Лікарі Білорусі погрожують Лукашенку масовими звільненнямиПодібні історії розповідають в'язні багатьох інших білоруських в'язниць. Це означає лише одне. У багатьох тюрмах у Білорусі не дотримуються епідемічних норм, навмисно ставлячи під загрозу здоров'я людей.

"Чи зараження учасників протестів коронавірусом - це умисна політика Лукашенка і спосіб придушення демонстрацій? Чи керівництво в'язниць просто не може впоратися з напливом тисяч в'язнів і не може організувати їм потрібні умови утримання? На разі відповіді на це питання немає. Однак, факт в тому, що про боротьбу з епідемією в ізоляторі на вулиці Окрестіна в Мінську згадують лише тоді, коли з'являється потреба обмежити права ув'язненого. Наприклад, коли треба відмовити у зустрічі з адвокатом", - йдеться в статті.

Читайте такожThe Guardian: У Білорусі банкам наказали блокувати гроші учасників протестівТака політика влади призвела до того, що в білоруських в'язницях відбувається один з головних спалахів COVID-19. І багато людей виходять на свободу з коронавірусом SARS-CoV-2. Поширення інфекції серед учасників протестів стало однією з причин, чому акції проти Лукашенка слабнуть. Таким чином, масове зараження у білоруських в'язницях працює на користь Лукашенка.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Переклад: Лесь Димань