Це буде їхня перша розмова за два роки.

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують сьогодні провести телефонну розмову, повідомляє Bloombergіз посиланням на джерела.

Зазначається, що це буде перша пряма розмова двох лідерів майже за два роки.

"Розмова відбудеться в критичний момент для України, оскільки країна готується до третьої зими під атакою з боку Росії, при цьому значна частина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена або зруйнована", - зазначає видання.

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Відносини Путіна і Шольца - що відомо

На початку тижня Олаф Шольц заявив, що скоро знову спробує налагодити діалог із російським лідером Володимиром Путіним. При цьому він сказав, що "як відповідальний політик" не збирається розмовляти з Путіним наодинці.

Він також зазначив, що розмова з Путіним потребуватиме безлічі контактів і переговорів із багатьма іншими сторонами, а також підкреслив, що необхідно обговорити ситуацію з Україною.

Востаннє він розмовляв із Путіним у грудні 2022 року. У червні Шольц заявив, що не відкидає можливості розмови з Путіним у майбутньому, однак зазначив, що зустріч має сенс тільки тоді, коли буде про що конкретно говорити.

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