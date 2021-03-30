Прес-секретар Путіна також заявив, що без України конфлікт на Донбасі "не вирішити".

У Кремлі заявили, що без України конфлікту на Донбасі не вирішити, водночас ситуацію на Донбасі, що загострилася, планують обговорити лідери Франції, Німеччини і Росії Еммануель Макрон, Ангела Меркель і Володимир Путін.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Звичайно ж, не вийде. Ніхто не зможе вирішити це питання. Але, з іншого боку, навряд чи можна відмовити в праві лідерам трьох країн обмінятися думками з ескалації напруженості на південному сході України », - повідомив Пєсков, відповідаючи на запитання, чи вийде без участі України на конференції вирішити питання про ситуацію, що загострилася на Донбасі.

Відповідаючи на запитання УНІАН про формат і дату розмови, він повідомив, що переговори поки узгоджуються. «Коли ми точно будемо остаточно розуміти, ми проінформуємо вас», - сказав Пєсков.

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Він додав, що «йдеться, дійсно, про розмову між Путіним, Меркель і Макроном», а буде це відеоконференція чи ні - «це вже другорядне питання».

«Йдеться про їх спілкуванні. Чи буде це відео, або чи буде це голос - ми вам повідомимо», - сказав він.

На запитання щодо термінів переговорів, чи можна їх очікувати цього або наступного тижня, Пєсков сказав: «Я думаю, що набагато швидше».

Пєсков також повідомив, що Путін в ході спілкування з Меркель і Макроном буде готовий відповісти на питання стосовно критика Кремля Олексія Навального, якщо їх порушать.

При цьому він підкреслив, що Мінські угоди і сьогодні є єдиною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі, і цей процес навряд чи варто ускладнювати. «Тут, напевно, навряд чи варто ускладнювати ситуацію. Є Мінський комплекс заходів, під яким стоять підписи президента Росії, президента Франції, канцлера ФРН і президента України. А також його завізовано главами двох самопроголошених республік. І після цього цей документ був формалізований і розповсюджений як документа ООН. Саме цей документ є досі єдиною основою для врегулювання ситуації на південному сході України», - сказав Пєсков, відповідаючи на за питання, в чому причина того, що з «нормандським форматом» справи йдуть погано.

Він зазначив, що в даному документі позначена чітка послідовність виконання конкретних заходів для врегулювання ситуації. «Важливий і набір заходів, їх змістовна сторона, суть дій, що робляться, і послідовність дій, що робляться. Не потрібно нічого ускладнювати. Потрібно просто подивитися і перечитати цей документ, щоб побачити, що, на жаль, Київ їх не виконав», - заявив представник Кремля.

За словами Пєскова, значну частину Паризьких домовленостей також «виконано не було». «Чому українська сторона не виконує ці домовленості - це питання, яке потрібно адресувати українській стороні», - додав він.

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Автор: Роман Цимбалюк