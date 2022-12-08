Прокуратура Нідерландів вважає, що жоден правопорушник не повинен уникнути покарання.

Прокуратура Нідерландів не вимагатиме від РФ екстрадиції екс-офіцера ФСБ, колишнього "міністра оборони днр" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), глави "гру днр" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка, яких суд визнав винними у катастрофі літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей.

"Росія не видає своїх громадян, тому вимагати екстрадиції засуджених не будуть. Проте буде докладено всіх зусиль, щоб Гіркін, Дубинський і Харченко відбували покарання. Європейська мережа ENFAST для пошуку та захоплення небезпечних міжнародних втікачів займається міжнародною ідентифікацією та розшуком засуджених. Червоне повідомлення Інтерполу, на підставі якого можуть бути затримані засуджені, буде збережено. Прокуратура Нідерландів вважає, що жоден правопорушник не повинен уникнути покарання", - сказала речниця прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк, пише ЄП.

Збиття рейсу MH17: деталі справи

17 листопада окружний суд Гааги підтвердив, що рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий у 2014 році російською ракетою "Бук" з сільськогосподарського поля під Первомайськом Донецької області. Тоді загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

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Суд також визнав, що територію так званої "ДНР" на момент збиття літака контролювала Росія.

В ударі по цивільному літаку обвинувачувалися Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко та Ігор Стрєлков-Гіркін. Суд визнав Пулатова невинним, провину Стрєлкова-Гіркіна вважає доведеною, учасниками запуску ракети визнано Харченка та Дубинського. Їх усіх заочно засудили до довічних термінів.

Євросоюз закликав РФ визнати свою відповідальність за збиття літака рейсу MH17.