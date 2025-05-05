У квартирі є бібліотека, невелика каплиця, дві спальні, а також кухня.

Російський лідер Володимир Путін у пропагандистському фільмі кореспондента Павла Зарубіна "Росія. Кремль. Путін. 25 років", що вийшов 4 травня, провів екскурсію своїми особистими апартаментами в Кремлі, де, за його словами, він живе з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як пише The Telegraph, особисте життя Путіна дуже потаємне, і його рішення відкрити свій кремлівський дім для журналістів свідчить про бажання представити себе в більш позитивному світлі перед росіянами.

На початку інтерв'ю Путін відчиняє перед Зарубіним вхідні двері у квартиру і каже: "Так, це та сама квартира, як бачите, вона зовсім поруч". Видання зазначає, що це зауваження наводить на думку про те, що квартира розташована недалеко від Кремля.

У колірній гамі квартири поєднуються білий і золотий кольори, у ній є бібліотека, невелика каплиця, дві спальні, а також кухня. На кадрах також можна побачити білий рояль, і на запитання, чи грає він на ньому, Путін відповів, що у нього рідко буває на це час.

Передпокій у квартирі прикрашений люстрами і дзеркалами в золотих рамах, і на камінній полиці на видному місці стоїть великий портрет російського імператора Олександра III. Також Путін показав великий особистий спортзал із десятками силових тренажерів, і коридор, заставлений вішалками з костюмами.

Як зазначає The Telegraph, у відео Путін пригощав репортера чаєм на кухні, де зберігається "блендер австралійського виробництва за 250 доларів і турецька кавоварка за 500 доларів". Показуючи свій холодильник, він розповів, що є великим любителем кефіру.

Заяви Путіна про Україну

Путін заявив, що до повномасштабної війни проти України нібито призвело невизнання незалежності та суверенності Росії Заходом. За його словами, після розпаду Радянського Союзу Захід нібито хотів "добити" Російську Федерацію, розділивши на кілька частин.

Путін також заявив, нібито його хотіли спровокувати на застосування ядерної зброї під час війни проти України.

Він також прокоментував можливість примирення з Україною. Він висловив переконання, що в майбутньому примирення можливе.

Також російський диктатор заявив, що думає про свого потенційного наступника, який може його змінити в майбутньому. За словами Путіна, він "оцінює потенціал кожного". Однак він додав, що вибір, зрештою, нібито залишиться за росіянами.

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