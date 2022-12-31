Екс-прем’єр Британії передрік гучну поразку Росії.

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон озвучив власний прогноз на 2023 рік, привітавши усіх з Новим роком.

Як заявив Джонсон у Twitter, 2023 рік ознаменується перемогою України та поразкою Володимира Путіна.

Також Джонсон спрогнозував й економічну ситуацію у світі.

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"Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжить падати. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І, загалом, 2023 рік стане суттєвим кращим у порівнянні з 2022 роком. Наважтеся мріяти. Щасливого Нового року!" - розповів Джонсон.

Відставка Джонсона

У липні 2022 року Борис Джонсон оголосив про відставку з поста прем'єра. Після нього деякий час уряд очолювала екс-глава МЗС Елізабетт Трасс, але і вона не втрималася на посаді.

Незабаром прем'єром Британії обрали колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Джонсон, будучи прем'єром, забезпечив Україні широку військову підтримку, в тому числі ініціювавши масштабні навчання в країні українських захисників.

Наразі Джонсон, як заявив він сам, зосереджений на зміцненні підтримки України у світі.

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