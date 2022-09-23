Експерти вважають, що це може бути способом для Китаю отримати простір для маневрування, особливо з огляду на те, як його мовчазна підтримка Росії завдала шкоди іміджу Пекіна.

Настрій останньої зустрічі Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Узбекистані помітно відрізнявся від їхньої попередньої зустрічі в Пекіні за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну.

Більше не було заяв про їхню "безмежну" дружбу, натомість, Путін визнав, що у Пекіна є "питання та занепокоєння" через його вторгнення в Україну, йдеться в матеріалі CNN.

За словами професора міжнародних відносин в Університеті Женьмінь у Пекіні Ші Іньхуна, Сі Цзіньпін навіть не згадав про широко оголошене "стратегічне партнерство" між Пекіном і Москвою. Це була "найрозважливіша або найскромніша заява Сі Цзіньпіна за останні роки" щодо стратегічних відносин з Росією.

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Зміна тону не дивує, враховуючи серію принизливих поразок Росії на полі бою, які показали слабкість Путіна його друзям і ворогам, пише CNN. Під керівництвом Сі Китай налагодив ще тісніші зв’язки з Росією, а її невдачі припали на час, коли Сі Цзіньпін за кілька тижнів боротиметься на з’їзді партії за своє переобрання на третій термін. Тож схвалений особисто ним стратегічний альянс з Росією може не піти йому на користь, враховуючи ту слабкість, яку продемонстрував Кремль, а також уповільнення економіки в самому Китаї, у тому числі через пандемію коронавірусу.

Невідомо, чи обговорював Путін свою заплановану мобілізацію з погрозами застосування ядерної зброї із Сі Цзіньпіном під час їхніх останніх переговорів, так само як залишається відкритим питання, чи говорив Путін лідеру Китаю про своє заплановане вторгнення під час їхньої передостанньої зустрічі в Пекіні у лютому.

На думку деяких китайських аналітиків, невдачі Путіна та ескалація війни дали Китаю можливість відмежуватися від Росії.

"У Китаю немає іншого вибору, окрім як триматися подалі від Путіна через його ескалацію війни, його агресію та анексію, а також його нові погрози ядерної війни. Китай не хотів, щоб цей неуважний друг воював. Якою може бути його доля на полі бою, це взагалі не справа Китаю", - сказав Ши Іньхун.

Але інші експерти налаштовані більш скептично. На думку директора Центру досліджень Росії, Європи та Азії у Брюсселі Терези ​​Феллон, відверте визнання Путіним побоювань Пекіна не обов'язково свідчить про розрив між двома дипломатичними союзниками. Натомість це може бути способом для Китаю отримати певний дипломатичний простір для маневрування, особливо з огляду на те, як його мовчазна підтримка Росії завдала шкоди іміджу Пекіна в Європі.

"У мене склалося враження, що Пекін просто хотів трохи просвітлення між Китаєм і Росією, але я думаю, що багато хто не правильно це трактував. Я думаю, що це було більше для європейської аудиторії. Для довгострокових інтересів Китаю вони повинні підтримувати Росію", - сказала вона.

Браян Харт, співробітник проекту China Power в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), також не вважає, що відбувся великий розкол між Росією та Китаєм.

"Я вважаю це продовженням намагань Китаю йти по своїй досить тонкій лінії щодо Росії та переконатися, що він продовжує підтримувати Росію настільки, наскільки це можливо, не порушуючи своїх власних інтересів", - сказав Харт.

Після оголошеної Путіним часткової мобілізації Пекін продовжив іти тонкою лінією, підтверджуючи свою давню позицію щодо діалогу для вирішення конфлікту.

Китай продовжує заявляти про підтримку суверенітету і цілісності України відповідно до міжнародного права. Разом із тим, згідно з нещодавньою заявою речника МЗС Китаю Ван Веньбіня, Пекін "закликає сторони досягти припинення вогню шляхом діалогу та переговорів і якомога швидше знайти рішення, яке враховує законні інтереси всіх сторін щодо безпеки".

Також у Китаї продовжують покладати провину на США за "продовження розпалювання конфлікту між Росією та Україною" шляхом постачання зброї.

Як зазначає CNN, такі заяви узгоджуються з російським наративом, який китайські офіційні особи та державні ЗМІ активно пропагували протягом останніх місяців - що нібито США розпалювали війну, розширивши НАТО аж до порогу Росії, загнавши Москву в кут.

За словами Браяна Харта з CSIS, основним чинником стратегічного зближення між Росією та Китаєм є спільне сприйняття загроз з боку Сполучених Штатів.

"Поки ця змінна залишається постійною, поки Пекін продовжує турбуватися про Сполучені Штати, я думаю, він продовжуватиме зміцнювати зв’язки з Росією", - сказав Харт.

Відносини Росії і Китаю

Нагадаємо, 4 лютого 2022 року за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.

"Дружба між двома державами не має кордонів, немає "заборонених" сфер співпраці", - заявили вони, оголосивши про плани співпраці в низці областей, включаючи космос, зміна клімату, штучний інтелект і контроль над інтернетом.

Водночас інвестиції Китаю в Росії в рамках програми "Один пояс, один шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

Посол Китаю в США Цинь Ган також намагався спростувати заяви з лютневої спільної декларації Китаю і Росії про "безмежне" партнерство.

Раніше китайський депутат приїхав до РФ. Він став найбільш високопоставленим китайським чиновником, який відвідав Росію з початку повномасштабної війни в Україні.

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