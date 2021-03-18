Президент РФ побажав Байдену здоров'я.

Володимир Путін відреагував на твердження президента США Джо Байдена про те, що той є вбивцею.

Читайте такожСША оголосили нові санкції проти РосіїПро це пише РБК.

На зустрічі з жителями окупованого Криму у Путіна запитали про його ставлення до заяви Байдена.

Президент РФ сказав, що особисто знайомий з Байденом і побажав йому здоров'я.

"Хто так обзивається, той сам так називається", - сказав Путін.

За його словами, в дитячій приказці є "дуже глибокий психологічний сенс".

"Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості і думаємо, що він такий же, як і ми", - додав він.

Загострення у відносинах США і Росії

У своєму великому інтерв'ю для ABC News глава США Джо Байден ствердно відповів на питання журналіста, чи вважає той Путіна вбивцею.

Крім того, президент Сполучених Штатів уточнив, що Путіну доведеться "заплатити", якщо Вашингтон доведе втручання Росії в американські вибори.

Росія негайно відкликала свого посла до Москви "для консультацій".

На тлі виходу інтерв'ю Мінфін США оголосили черговий пакет санкцій проти Москви за отруєння критиків Кремля.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі пояснила, що Адміністрація Байдена буде "прямолінійно діяти у відносинах з Російською Федерацією".

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Автор: Людмила Жерновська