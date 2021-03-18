Путін відповів дитячою приказкою / фото REUTERS
Володимир Путін відреагував на твердження президента США Джо Байдена про те, що той є вбивцею.
Читайте такожСША оголосили нові санкції проти РосіїПро це пише РБК.
На зустрічі з жителями окупованого Криму у Путіна запитали про його ставлення до заяви Байдена.
Президент РФ сказав, що особисто знайомий з Байденом і побажав йому здоров'я.
"Хто так обзивається, той сам так називається", - сказав Путін.
За його словами, в дитячій приказці є "дуже глибокий психологічний сенс".
"Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості і думаємо, що він такий же, як і ми", - додав він.
Відео з реакцією Путіна на слова Байдена про вбивцю
Загострення у відносинах США і Росії
- У своєму великому інтерв'ю для ABC News глава США Джо Байден ствердно відповів на питання журналіста, чи вважає той Путіна вбивцею.
- Крім того, президент Сполучених Штатів уточнив, що Путіну доведеться "заплатити", якщо Вашингтон доведе втручання Росії в американські вибори.
- Росія негайно відкликала свого посла до Москви "для консультацій".
- На тлі виходу інтерв'ю Мінфін США оголосили черговий пакет санкцій проти Москви за отруєння критиків Кремля.
- Прес-секретар Білого дому Джен Псакі пояснила, що Адміністрація Байдена буде "прямолінійно діяти у відносинах з Російською Федерацією".
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