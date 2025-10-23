Ідею поставок американських ракет Україні він назвав спробою ескалації.

Російський лідер Володимир Путін погрозами відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що Україна все ж отримає далекобійне озброєння від союзників.

"Відповідь Росії в разі нанесення ударів Tomahawk по території Росії буде серйозною, якщо не сказати приголомшливою", - заявив глава Кремля.

За його словами, розмови про можливість постачання цих ракет Києву - це "спроба ескалації".

"У Росії і США є багато напрямків для співпраці, якщо країни перейдуть від тиску до серйозного діалогу на перспективу", - зазначив Путін.

Удари по РФ

Про зняття обмеження на використання Україною західних далекобійних ракет на використання ракет повідомляла The Wall Street Journal. За інформацією газети, це дасть змогу Києву розширити атаки на об'єкти всередині Росії і посилити тиск на Кремль.

Президент США Дональд Трамп назвав статтю The Wall Street Journal, у якій ішлося про зняття обмеження на використання Україною далекобійних ракет, "фейком".

Сьогодні Зеленський заявив, що Україна ніколи не застосовувала американське далекобійне озброєння з метою ураження цілей у глибокому тилу території Росії. За його словами, Україна била виключно зброєю власного виробництва.

