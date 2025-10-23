За його словами, Україна била виключно зброєю власного виробництва.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна ніколи не застосовувала американське далекобійне озброєння з метою ураження цілей в глибокому тилу території Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції у Брюсселі.

Зокрема, глава держави прокоментував твердження видання The Wall Street Journal про те, що США нібито зняли обмеження на застосування далекобійної зброї по цілям на території Росії.

"Я не впевнений, що я зараз відкрию щось нове. Є у нас чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва. І саме ми задіюємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 км до 3 тисяч км. Це наші новітні можливості", - відзначив Зеленський.

Відео дня

Водночас, як підкреслив президент, постає питання щодо того, як отримати додаткове фінансування для того, аби масово виробляти українські наявні далекобійні можливості. Зеленський наголосив:

"Я не знаю, хто що пише. Ми ніколи не використовували далекобійно американську зброю по дуже важливих цілях на території Росії. Це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості. Але це було суто на території бойових дій, або підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації. І тому, Крим і схід - це Україна. І ми не можемо говорити про використання тієї чи іншої зброї не тільки українського виробництва по території Криму, немов це по території Росії. Ні, це по тимчасово окупованій території".

Інформація про дозвіл бити по РФ

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня видання The Wall Street Journal поширило інформацію, що адміністрація президента США Дональда Трампа зняла обмеження на застосування Україною деяких далекобійних ракет, наданих західними союзниками, з метою ураження об’єктів на території Росії. Водночас, Трамп назвав цю інформацію фальшивою. За його словами, США не мають жодного відношення до тих засобів .які використовує Україна.

Вас також можуть зацікавити новини: