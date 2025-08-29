Він відкинув будь-які звинувачення на свою адресу після того, як назвав Путіна "людожером" і "хижаком" і не став відмовлятися від своїх слів.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "якщо до понеділка президент РФ Володимир Путін не погодиться зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським, це означатиме, що він знову "грався і знущався" з президента США Дональда Трампа. Про це він сказав на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише Le Мonde.

Він відкинув будь-які звинувачення на свою адресу після того, як назвав Путіна "людожером" і "хижаком" і не став відмовлятися від своїх слів.

"Коли ми говоримо, що біля воріт Європи стоїть людожер (...) , я вважаю, що це описує те, що дуже глибоко відчувають грузини, українці та багато інших народів, тобто людину, яка вирішила рухатися в бік авторитарного, самодержавного дрейфу і очолити ревізіоністський імперіалізм", - заявив Макрон.

Відео дня

Він нагадав, що 18 серпня, через три дні після саміту в Анкориджі, Путін дав обіцянку Трампу зустрітися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

"Якщо ця двостороння зустріч не відбудеться до понеділка, я вважаю, що це знову означатиме, що президент Путін грався і знущався над президентом Трампом, і це не може залишитися без відповіді", - сказав Макрон.

Можливість зустрічі Путіна і Зеленського

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустрічі Путіна і Зеленського, найімовірніше, не буде. Він сказав, що уряди ФРН і Франції обговорять війну в Україні "з урахуванням того факту, що зустріч між президентом Зеленським і президентом Путіним, очевидно, не відбудеться - незважаючи на домовленість між Трампом і Путіним минулого тижня, коли ми були у Вашингтоні".

Вас також можуть зацікавити новини: