Для Трампа особиста симпатія важливіша за деталі, і російський лідер використовує це у своїх інтересах.

Цілком імовірно, що кремлівський диктатор Володимир Путін не в захваті від президента України Володимира Зеленського. Адже він - дратівливий лідер країни, яка відмовилася здатися, кинула виклик "великій імперській Росії" і чий дух опору досі не вдалося зломити. Але саме тому Путін не готовий до зустрічі із Зеленським.

По-перше, такий саміт надав би Зеленському "політичної легітимності", тоді як Кремль давно стверджує, що у нього її немає, пише Politico. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно нагадав про це, заявивши, що Путін не зможе укласти з українським лідером угоду, оскільки Москва вважає його "нелегітимним".

Але є й інша причина. Виставлення дедалі нових перешкод для саміту - частина кремлівської стратегії "тягнути за ніс" президента США Дональда Трампа, при цьому уникаючи або хоча б знижуючи ризик спровокувати його гнів і спонукати виконати загрозу "суворих наслідків", якщо Росія не буде серйозно налаштована на припинення повномасштабної війни.

Відео дня

Трамп так і не уточнив, якими будуть ці наслідки. ЗМІ пише, що, ймовірно, якби американський президент збирався щось зробити, наслідки полягали б у введенні вторинних санкцій проти країн, які торгують із Росією, з метою перекрити закупівлі російських викопних енергоресурсів.

"Це не поставило б Росію на коліна - ефективність санкцій, як правило, сильно переоцінюють, - але стало б украй незручним, особливо на тлі рецесії, що наближається, і того, що бюджетний дефіцит Росії вже перевищив запланований показник за рік", - йдеться в матеріалі.

Для Путіна, якщо не буде чогось, що він зможе видати за перемогу, продовження війни проти України залишається корисним. Різке завершення конфлікту може поставити під загрозу його режим, тому що швидкий вихід із військової економіки викликав би небезпечні внутрішньополітичні чвари.

Як зазначає соціолог Елла Панея, науковий співробітник аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre, це призвело б до "жорстокої і нещадної конкуренції за ресурси, що скорочуються, на всіх рівнях суспільства". Крім того, війна також зручна як виправдання політичних репресій - патріотизм тут дуже зручний інструмент, пишуть журналісти.

Продовження бойових дій також послаблює європейські країни, які відчувають фінансові труднощі, і загрожує зруйнувати і без того крихкий трансатлантичний альянс. "Ослаблений, відвернений і розколотий Захід вигідний і союзнику Путіна - Сі Цзіньпіну, який прикидає, як і коли "проковтнути" Тайвань", - зазначено в тексті.

А враховуючи серйозну нестачу особового складу в Україні, завжди залишається ймовірність прориву на фронті, який Україна може не зуміти відіграти назад. Іншими словами, для Путіна продовження війни може принести більше: більше територій, такі "гарантії безпеки" від Заходу, які виявляться пустушкою, і обмеження чисельності української армії після війни. Усе це створить зручний плацдарм для відновлення російської агресії в майбутньому, в момент, який обере Москва.

Російський лідер "хоче кастровану Україну, нездатну витримувати військовий тиск. Усі це розуміють, окрім Трампа, зазначила колишня спецрадник Трампа з питань Росії Фіона Гілл. Саме тому Кремль заплутує держсекретаря США Марко Рубіо і спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа в деталях і нескінченних ускладненнях - говорить про "корінні причини" війни, засинає відмовками і відволіканнями тощо.

І при цьому росіяни постійно виставляють винними Зеленського за відсутність прогресу в припиненні війни.

Робота над мирною угодою - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв про останні негативні сигнали з боку Росії. За словами президента України, окупанти продовжують бити по містах і селах, по мирному населенню. "Росіяни рахуватимуться тільки з сильним тиском у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії - кроки до реальної дипломатії", - заявив Зеленський.

Крім того, Трамп особисто відреагував на заяви з боку Росії про нібито "нелегітимність" Зеленського. За його словами, у Москві так лише "привертають увагу".

Вас також можуть зацікавити новини: