Без запрошення залишили і лідерів Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану і Венесуели.

Велика Британія не надіслала запрошення на церемонію коронації короля Чарльза ІІІ лідерам Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

"Були запрошені глави держав з інших країн, з якими Великобританія має повні дипломатичні відносини, а також представники британських королівств і заморських територій", - пише Reuters з посиланням на джерело.

Також повідомляється, що запрошення на церемонію відправили високопоставленим дипломатам, а не главам Північної Кореї і Нікарагуа.

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Коронація Чарльза ІІІ: що відомо

Церемонія коронації Чарльза III повинна буде пройти у Вестмінстерському абатстві в суботу, 6 травня. Разом з ним коронують його дружину - королеву-консорта Каміллу.

За даними журналістів, церемонія обійдеться приблизно в 250 мільйонів фунтів стерлінгів. На неї запрошені 2 тисячі осіб, для високопоставлених гостей склали спеціальний графік повітряного руху.

Повідомлялося, що дружина принца Гаррі Меган Маркл не прибуде на коронацію Чарльза ІІІ. Сам герцог Сассекський відразу після заходу повернеться до Сполучених Штатів Америки. Журналісти вважають, що це пов'язано з тим, що 6 травня святкує день народження його син Арчі.

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