Коронація Чарльза III відбудеться 6 травня в лондонському Вестмінстерському абатстві.

Минулого тижня було оголошено, що Гаррі буде відвідувати коронацію Чарльза ІІІ сам, а його дружина Меган Маркл залишиться в Каліфорнії. Це багато хто сприйняв як образу королівської сім'ї.

Дата коронації припадає на четвертий день народження їхнього сина принца Арчі, що могло стати причиною її рішення. Однак експерт зі зв'язків з громадськістю Марк Борковскі вважає, що відсутність Меган на такій важливій події пов'язана зі "шкодою" репутації пари, завданої мемуарами Гаррі. Про це повідомляє видання Express.

"Зовсім недавно вона (Меган Маркл, - УНІАН.) була помічена з опущеною головою. Я підозрюю, що це через шум, який супроводжував вихід книги "Запасний", це викликало дебати й величезний резонанс", - говорить Борковскі.

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Він також сказав, що герцогиня вважає, що участь у церемонії нічого не дасть, і хоче пропустити це, щоб зосередитися на своєму бренді.

"Вона нічого не виграє від зриву великого дня для короля. Їй потрібно відступити. У PR-грі стратегія полягатиме в тому, щоб пропустити коронацію", — каже експерт зі зв'язків з громадськістю.

Він додав, що скоро Меган Маркл і Гаррі знову опиняться в центрі уваги, інакше вони ризикують стати схожими на прадідуся Гаррі Едуарда VIII та його дружину Волліс Сімпсон, заради якої той зрікся престолу.

Чарльз ІІІ стане новим королем Великої Британії

10 вересня 2022 року Чарльза офіційно проголосили королем Великої Британії. Це сталося після смерті його матері королеви Єлизавети ІІ.

Церемонія коронації Чарльза III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві.

6 травня буде ще одна подія в королівській родині. У цей день святкуватиме свій день народження онук короля - Арчі Маунтбеттен-Віндзор, старший син принца Гаррі й Меган Маркл, який народився у 2019 році.

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