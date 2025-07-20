Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков несподівано похвалив президента США Дональда Трампа після його погроз запровадити проти Москви 100-відсоткові мита та вторинні санкції, якщо вона не укладе мирну угоду з Україною протягом 50 днів. Таку заяву він зробив під час спілкування з російським пропагандистом Павлом Зарубіним.
"Зрозуміло, що президент Трамп - це президент найбільшої країни світу, найбільшої економіки світу. Плюс усі звикли до його досить жорсткої і прямолінійної риторики. Водночас він підтверджує свої наміри й надалі робити все можливе, щоб сприяти мирному врегулюванню", - сказав він.
Прессекретар глави РФ також згадав нещодавню розмову російського диктатора Володимира Путіна з Трампом. За його словами, це був діловий діалог.
"Це була прагматична ділова розмова людей, які жорстко стоять на своїх позиціях, але які готові слухати один одного", - додав Пєсков.
Трамп погрожує запровадити мита та санкції проти РФ - що відомо
Нагадаємо, що 14 липня президент США Дональд Трамп зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте в Білому домі. Під час цієї зустрічі американський лідер зробив низку важливих заяв про війну в Україні.
Зокрема, Трамп пообіцяв запровадити 100-відсоткові мита щодо РФ, а також вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту, якщо Москва не укладе мирну угоду з Україною протягом 50 днів. За його словами, глава Кремля Володимир Путін неодноразово намагався обдурити його, заявляючи про нібито бажання завершити війну проти України.