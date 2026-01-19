Рада миру Трампа: в Reuters розповіли, як відреагували світові лідери на ініціативу

Дипломати припускають, що ініціатива Трампа може зашкодити роботі Організації Об'єднаних Націй.

У неділю уряди обережно відреагували на запрошення президента США Дональда Трампа приєднатися до його ініціативи Рада миру, що спрямована на вирішення конфліктів у всьому світі, повідомляє Reuters.

Видання зазначило, що на думку дипломатів, цей план може зашкодити роботі Організації Об'єднаних Націй. Примітно, що тільки Угорщина, лідер якої є близьким союзником Трампа, однозначно погодилася на запрошення.

Наводяться дані, що запрошення було надіслано близько 60 країнам і почало надходити до європейських столиць у суботу. Деякі уряди вирішили не робити публічних заяв, тоді як чиновники анонімно висловлювали занепокоєння щодо впливу на роботу ООН.

Агентство встигло ознайомитися з копією листа та проектом статуту й там вказано, що головою ради на довічний термін буде чинний президент США Дональд Трамп.

Видання поділилося, що Рада почне свою діяльність з вирішення конфлікту в Газі, а потім розширить свою діяльність на інші конфлікти.

Згідно з інформацією в листі, термін повноважень членів ради буде обмежений трьома роками, якщо вони не сплатять по 1 мільярду доларів на фінансування діяльності ради та не отримають постійне членство.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час свого візту у Південній Кореї розповіла журналістам, що її країна "готова зробити свій внесок". Водночас, Мелоні зазначила, що не зрозуміло, чи йдеться конкретно про Газу, чи про ширший мирний процес.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні розповів, що в цілому погодився з "Радою миру" Трампа щодо Гази, хоча деталі ще опрацьовуються.

Додається, що троє дипломатів і одне ізраїльське джерело повідомили, що Трамп хоче, аби Рада миру з часом отримала ширшу роль, ніж Газа, і наглядала за іншими конфліктами, які, за словами Трампа, "він уже врегулював".

За словами посадовців, серед запрошених до участі в Раді миру - лідери Франції, Німеччини, Італії, Угорщини, Австралії, Канади, Європейської комісії та ключових держав Близького Сходу.

Примітно, що високопосадовець ООН не звернувся безпосередньо до цього плану, але заявив, що Організація Об’єднаних Націй є єдиною інституцією з моральною та юридичною спроможністю об’єднувати всі нації: як великі, так і малі.

В статті йдеться, що Ізраїль та палестинське бойове угруповання ХАМАС схвалили план Трампа, який передбачає, що палестинську технократичну адміністрацію контролюватиме міжнародна рада. Нагляд за управлінням Газою буде відбуватися протягом перехідного періоду.

Чимало експертів та правозахисників вважають, що керівництво Трампа радою, яка наглядатиме за управлінням іноземною територією, нагадує колоніальну модель.

Рада миру: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна приймає запрошення президента США Дональда Трампа долучитися до Ради миру. Орбан зауважив, що США визнали "зусилля Угорщини заради миру". Прем'єр Угорщини підкреслив, що "коли є Трамп, то є і мир".

Також ми писали, що в адміністрації США розглядають можливість створення Ради миру, яка буде відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Високопоставлений український чиновник поділився, що її також, ймовірно, очолить очільник Білого дому. Вказується, що до цієї ради повинні увійти представники України, Європи, НАТО і Росії. За даними FT, цей план може бути представлений на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

