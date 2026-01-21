Трамп може стати 'вічним' головою Ради миру, - Bloomberg

Майбутній президент США зможе призначити офіційного представника США в раді.

Президент Дональд Трамп може залишитися головою Ради миру і після завершення президентського сроку, пише Bloomberg, посилаючись на заяву одного з чиновників США.

Чиновник зазначив, що головування належатиме Трампу доти, доки він не піде у відставку. При цьому майбутній президент США зможе призначити або визначити офіційного представника США в раді.

Bloomberg зазначає, що можливість довічного головування Трампа - це чергова проблема у створенні знакової дипломатичної ініціативи, яка і так викликає опір з боку інших лідерів G7.

Ще більше ускладнює ситуацію проект статуту Ради, в якому країнам пропонується внести не менше 1 мільярда доларів, щоб забезпечити собі постійне місце в раді. Цей проект також, мабуть, передбачає, що Трамп сам буде контролювати ці гроші.

Пропозиція Трампа про створення Ради миру також затьмарена побоюваннями щодо її складу, ролі та впливу президента США на цю ініціативу. У понеділок ввечері Трамп підтвердив, що запросив президента Росії Володимира Путіна увійти до складу ради, незважаючи на спроби США укласти угоду про припинення вторгнення Кремля в Україну.

Деякі країни побоюються, що рада матиме мандат, який охоплюватиме набагато більше, ніж відновлення Гази, і може створити передумови для альтернативного або конкуруючого міжнародного органу ООН, який Трамп давно критикує.

Рада миру Трампа - новини

Трамп запросив до Ради лідерів понад 80 держав, у тому числі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Поки що лише деякі країни підтвердили свою участь. Деякі ключові лідери союзних країн категорично відмовилися, що викликало критику з боку Трампа.

Також Трамп раніше заявив, що його новостворена Рада миру може замінити Організацію Об'єднаних Націй. Саму ООН американський лідер не раз критикував за неефективність у припиненні воєн.

