Представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що поки немає інформації про проведення зустрічей на найвищому рівні.

Німеччина продовжує робити ставку на дипломатію в питанні українського врегулювання, цього тижня відбудуться зустрічі радника канцлера ФРН з колегами з РФ і Франції, а про контакти на найвищому рівні сказати поки що нічого.

Про це ТАСС заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

"Про можливі зустрічі канцлера ми повідомляємо вчасно, поки сказати на цю тему нічого", - сказав Гебештрайт, коментуючи повідомлення газети Bild про нібито підготовку в січні зустрічі канцлера ФРН Олафа Шольца і президента РФ Володимира Путіна.

"Радник канцлера ФРН Йенс Плетнер цього тижня зустрінеться з російським і французьким колегами. Про конкретну дату стане відомо пізніше", - зазначив представник уряду Німеччини.

Стосовно контактів у "нормандському форматі" Гебештрайт додав: "Німеччина і Франція дали зрозуміти, що пропозиція (про контакти) актуальна досі. Українську кризу можна вирішити лише дипломатією".

Позиція Німеччини щодо України

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, країни G7 і ЄС "дуже чітко дали зрозуміти, що подальше військове загострення на українському кордоні і головним чином порушення міжнародного права і порушення суверенітету України матимуть величезні політичні та економічні наслідки для Росії".

Разом з тим у пріоритеті зараз запобігання подальшому загостренню ситуації.

На думку Бербок, цього можна досягнути тільки за допомогою дипломатії в "нормандському" форматі, за допомогою Ради НАТО-Росія і в рамках ОБСЄ.

Дипломати США і Росії 10 січня в Женеві проведуть переговори з питань військової діяльності обох країн і зростання напруженості навколо України.

На 12 січня заплановано засідання Ради Росія-НАТО, 13 січня відбудеться багатостороння зустріч в рамках ОБСЄ.