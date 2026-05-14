Сенатор Грем пояснив, як Китай може покласти край війні в Україні

Він розповів, що підготував законопроект, який дозволить запровадити санкції проти Китаю за купівлю російської нафти та газу.

Китайський лідер Сі Цзіньпін здатний припинити війни в Україні та Ірані одним телефонним дзвінком завдяки тому, що він залишається головним покупцем російської нафти та газу. Про це сенатор Ліндсі Грем заявив в ефірі Fox News.

За його словами, Китай поки що залишається головним покупцем російської нафти та газу, що дозволяє підтримувати режим президента РФ Володимира Путіна. Також Грем зазначив, що Пекін викуповує 90% іранської нафти.

Сенатор стверджує, що якби Китай припинив ці закупівлі, Іран "вилетів би з бізнесу". Саме тому Пекін має можливість завершити обидва конфлікти, якщо виявить таке бажання.

"Моє послання президенту Трампу - ми вас підтримуємо. І якщо Китай продовжить це робити, при цьому не заплативши ціну за дестабілізацію світу, тоді ми зробимо величезну помилку", - заявив Грем.

Сенатор також розповів, що підготував законопроект, який дозволить ввести тарифи проти Китаю за купівлю російської нафти та газу.

