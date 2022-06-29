Росія відмовилася від спроби побудови більшої довіри і більшого партнерства з країнами-членами НАТО.

Росія сама винна, що відносини з нею опустилися до найнижчого рівня з часу завершення "холодної війни".

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Мадриді під час саміту за участі голів держав та урядів країн-членів Альянсу.

"НАТО прагнуло кращих відносин з Росією впродовж десятиліть. Ми створили Раду НАТО-Росія. Ми погодили Основоположний акт НАТО-Росія. Ми запросили Росію брати участь у багатьох різних заходах", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що у попередній Стратегічній концепції НАТО від 2010 року Росія вважалася стратегічним партнером.

"Це Росія відмовилася від цієї спроби побудови більшої довіри і більшого партнерства і від спільної ближчої співпраці", - зазначив він.

У цьому зв'язку, як сказав Столтенберг, Росія здійснила це, дотримуючись однієї і тієї ж форми поведінки: застосування військової сили проти Грузії у 2008 році, анексії Криму і застосування сили на сході України з 2014 року.

"Війна не почалася у лютому 2022 року. Війна почалася в Україні у 2014 році. Те, що ми побачили цього року, це загострення війни, яка вже велася довгий час. І це робить для нас неможливим мати такого партнерства, заради якого ми так довго працювали. Наші відносини з Росією перебувають на найнижчому рівні з часу завершення "холодної війни", але немає сумніву, що Росія є відповідальною за це", - наголосив Столтенберг.

Він сказав, що Альянс не може бути наївним, коли Росія застосовує силу, а президент РФ Володимир Путін намагається створити свого роду "сфери впливу", аби контролювати сусідні країни і їхні дії.

Як повідомляв УНІАН, лідери Альянсу у новій Стратегічній концепції визнали, що Росія становить пряму загрозу безпеці Альянсу, оскільки прагне встановити сфери впливу і прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії.

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