В Альянсі стверджують: Південна Осетія та Абхазія є частиною Грузії.

Північноатлантичний альянс (НАТО) в річницю початку збройної агресії Росії проти Грузії заявив про повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету країни. При цьому у НАТО виступають із закликом до країни-агресора вивести сили, розміщені в Грузії без її згоди. Про це у соцмережі Х заявила речниця Альянсу Фара Дахлалла.

Вона, зокрема, закликала Росію вивести сили, розміщені в Грузії без згоди цієї країни.

"Південна Осетія та Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії", - написала спікер. Відео дня

Тим часом свою заяву з приводу 16-ї річниці з початку збройної агресії РФ проти Грузії орпублікувало МЗС України. Там нагадали, що Росія вбила сотні невинних людей, окупувала Абхазію та Південну Осетію, і запевнили, що Україна підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах та "рішуче засуджує загарбницьку політику Кремля".

"Росія має вивести свої війська з суверенної території Грузії відповідно до угоди про припинення вогню від 2008 року та скасувати визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії так званими "незалежними державами. ... Лише спільними зусиллями міжнародної спільноти можна зарадити агресивній політиці РФ, змусити її залишити тимчасово окуповані території Грузії та України, притягнути російських злочинців до відповідальності за всю кривду, злочини та звірства", - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Відносини Грузії та Заходу - останні новини

Наприкінці липня США та ЄС зупинили багатомільйонну допомогу Грузії через її розворот до Москви. Поворотним моментом стало ухвалення закону про "іноагентів" грузинським парламентом у травні цього року.

Закон вимагає від груп, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися як іноземні агенти. Внутрішня опозиція та Захід розкритикували його як інспірований РФ метод для придушення інакомислення.

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