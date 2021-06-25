Сам Джонсон ухилився від відповіді на питання, чи віддавав він розпорядження про те, щоб есмінець пройшов поблизу окупованого кримського узбережжя.

Остаточне рішення про прохід британського есмінця HMS Defender поблизу берегів окупованого Росією Криму було прийнято прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на джерело в міністерстві оборони країни. За інформацією ЗМІ, ідея про прохід Defender стала причиною суперечки між міністром закордонних справ Домініком Раабе і міністром оборони Беном Воллесом. Останній нібито і запропонував подібний маршрут. Тому рішення було залишено за прем'єром Борисом Джонсоном, стверджує співрозмовник газети.

Читайте такожРосійська ФСБ оприлюднила власне відео "обстрілу" британського есмінцяПісля чого есмінцю Defender було направлено рішення про те, що він повинен зробити мирний прохід через ці води.

У свою чергу Джонсон ухилився від відповіді на питання, чи віддавав він розпорядження про те, щоб есмінець пройшов поблизу окупованого кримського узбережжя. Водночас представник глави уряду у відповідь на це питання заявив, що не обговорюватиме тему "прийняття оперативних військових рішень".

Співробітники уряду запевнили ЗМІ, що в Кабміні не було розбіжностей з приводу місії та що подібні твердження є необґрунтованими, передає ТСН.

Інцидент з британським есмінцем біля Криму

Інцидент з есмінцем Великобританії стався 23 червня в районі мису Фіолент на узбережжі окупованого Криму.

За твердженням російської сторони, Defender незаконно вторгся в територіальне море РФ. За заявою Міноборони РФ корабель був видворений попереджувальними пострілами і бомбометанням.

Міноборони Великобританії відповіло, що бомбометання не проводилося, а стрілянина була прийнята за артилерійські навчання.

24 червня Борис Джонсон прокоментував "обстріл" британського есмінця росіянами. Він заявив, що Defender курсував через українські територіальні води і правильно вчинив, що обрав шлях біля окупованого Криму.

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Автор: Ірина Погоріла