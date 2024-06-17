Агентство навіть надавало фінансову підтримку в цій галузі.

Міжнародне агентство з атомної енергії, що входить до системи ООН, надавало підтримку іранським дослідникам у галузі ядерної енергетики. Про це пише BILD з посиланням на конфіденційні файли за ядерною програмою Ірану.

МАГАТЕ минулого тижня оголосило, що Іран розширив свою ядерну програму. Однак саме Міжнародне агентство з атомної енергії роками надавало підтримку іранським дослідникам і відправляло їх на навчання в Росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку в цій галузі, йдеться у публікації.

Як свідчать документи, які опинилися в розпорядженні BILD, МАГАТЕ співпрацювало з Джавадом Карімі-Сабетом, який знаходиться у санкційному списку США з 2020 року та вважається одним із натхненників розробки іранської атомної бомби. Згідно з внутрішнім електронним листуванням, МАГАТЕ заплатило Карімі за участь у зустрічі. Оскільки через санкції банківський переказ був неможливий, ученому виплатили гроші готівкою.

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За словами журналістів, у 2018 році американці вийшли з ядерної угоди з Іраном і посилили режим санкцій проти Тегерана. У результаті угода розсипалася, Іран перестав дотримуватися правил і обмежив зовнішній контроль. Згідно з конфіденційними документами, МАГАТЕ згодом запустило програми фінансування іранської ядерної науки. Наприкінці 2019 року МАГАТЕ сформулювало мету проекту "IRA2018001" у консультації з іранцями: "Діяльність буде спрямована на підвищення кваліфікації та знань вчених і поліпшення апаратної та програмної інфраструктури, що сприятиме поліпшенню роботи та використання дослідницьких реакторів".

Дослідницькі реактори вважаються потенційним джерелом плутонію. Для створення ядерної бомби потрібен або збагачений на 90% уран, або плутоній. За інформацією BILD, МАГАТЕ також фінансувало численні програми навчання вчених із Тегерана в Росії. Відібрані експерти іноді тижнями перебували там "під крилом" російського "Росатома".

Ядерна програма Ірану

Раніше УНІАН писав, що США не хочуть, щоб Європа заважала Ірану у ядерній програмі. Сполучені Штати Америки виступають проти спроб Великої Британії і Франції засудити Іран на засіданні Ради держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії.

Ядерна зброя колись була визнана неісламською верховним лідером Ірану. Але багато чого змінилося з 1990-х років, і хоча аятола Алі Хаменеї все ще очолює режим, ядерна зброя вже перестала бути табу.

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