Росія "вигрібає" свою техніку та військових не лише під фінським кордоном, а й по всій своїй території, повідомляє видання.

Росія перекинула більшу частину своїх військ та техніки, які раніше зосереджувалися на кордоні з Фінляндією, в Україну. Попри те, що РФ лякала країни НАТО третьою світовою війною, зараз військові бази біля Фінляндії більш порожні, аніж рік тому, повідомляє фінське видання Yle з посиланням на джерело у розвідці.

Видання зазначає, що на супутникових знімках, до яких воно отримало доступ, можна помітити спорожнілі бази, на яких була розміщена військова техніка РФ. Крім того, 80% особового складу Москва перекинула на війну в Україні.

Як відомо, на деяких російських базах залишилася тільки застаріла техніка, а кількість особового складу скоротилася до п'ятої частини, а іноді й менше, адже на цих базах залишилися тільки інструктори і новобранці - контрактників відправили воювати.

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Анонімний представник фінської розвідки додав, що РФ "вигрібає" своїх військових та техніку не лише під кордоном Фінляндії, а й по всій своїй країні, окрім Підмосков'я. Проте найбільші зміни відбулися на Петровській технічній базі, де в травні був зведений новий екіпірувальний зал.

Крім того, на знімках видно певні зміни на базі росіян під Петрозаводськом. Так, станом на травень 2024 року, порівняно з червнем 2023 року там зникли десятки одиниць техніки. Водночас з’явився один новий ангар, якого не було раніше.

У розвідці підрахували, що після закінчення війни в Україні Росії знадобиться близько 3-5 років, щоб відновити боєздатність своїх збройних сил.

А військовий експерт та майор Марко Еклунд додав, що також важливо, як західні санкції вплинуть на російську збройову промисловість: чи зможе вона колись виробляти нову бойову техніку, чи зосередиться на оновленні старої, як це відбувається зараз.

Росія і Фінляндія - що цікаво прочитати

Як раніше писав УНІАН, 10 червня чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії. Зокрема, йдеться про два бомбардувальники та два винищувачі, які вторглися на відстань близько 2,5 км у повітряний простір Фінляндії поблизу міста Ловійса.

"Звичайно, якщо такі порушення повітряного простору трапляються, і якщо вони навмисні і серйозні, ми реагуємо на них, але розслідування триває, і за нього відповідає прикордонна служба", - прокоментував міністр оборони Фінляндії Янне Яаккола.

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