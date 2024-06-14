Раніше повідомлялось про один російський літак, який здійснив порушення.

Фінляндія підозрює, що повітряний простір північної країни НАТО 10 червня порушили чотири російські військові літаки. Про це йдеться у заяві фінської прикордонної служби, передає Reuters.

У понеділок міністерство оборони Фінляндії повідомляло, що підозрює один російський військовий літак у порушенні повітряного простору над Фінською затокою впродовж двох хвилин.

"У міру просування розслідування стало очевидним, що на додаток до одного російського літака, про який повідомлялося раніше, є також підстави підозрювати три інші літаки в територіальному порушенні", - зазначили у прикордонному відомстві. Відео дня

Зокрема йдеться про два бомбардувальники та два винищувачі, які вторглися на відстань близько 2,5 км у повітряний простір Фінляндії поблизу міста Ловійса.

"Звичайно, якщо такі порушення повітряного простору трапляються, і якщо вони навмисні і серйозні, ми реагуємо на них, але розслідування триває, і за нього відповідає прикордонна служба", - прокоментував для Reuters міністр оборони Фінляндії Янне Яаккола.

У міністерстві оборони країни нагадали, що попереднє підтверджене територіальне порушення російськими літаками було зафіксовано у серпні 2022 року.

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Як писав УНІАН, 10 червня у Фінляндії заявили, що один російський військовий літак порушив її повітряний простір. Такий випадок став першим з моменту вступу країни до НАТО.

"Ми серйозно ставимося до порушення територіальних кордонів і негайно почали розслідування", - наголосив міністр оборони Антті Хяккянен.

Своєю чергою у травні Фінляндія закликала країни ЄС допомогти зупинити потік мігрантів з РФ. Відомо, що торік Фінляндія закрила свій кордон з Росією, щоб зупинити зростаючу кількість мігрантів з таких країн, як Сирія і Сомалі.

"Ми повинні ставити нашу національну безпеку і безпеку країн ЄС на перше місце. Ми дуже добре усвідомлюємо свою відповідальність за контроль над зовнішнім кордоном Європейського Союзу", - зауважив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо.

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