Росія підписала конвенцію про захист нацменшин у 1996 році.

Росія з 1 серпня офіційно вийшла з Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин. Про це йдеться на офіційному правовому порталі РФ.

Зазначається, що конвенція, яка була підписана у лютому 1995 року, встановлює ключові принципи поводження з національними меншинами у Європі, а саме заборону їхньої дискримінації та насильницької асиміляції, свободу сповідувати власну релігію та вільно говорити рідною мовою.

Відомо, що Росія підписала конвенцію про захист нацменшин у 1996 році.

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За інформацією російських ЗМІ, у жовтні 2023 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон про денонсацію конвенції. Причиною цього вказали, що у 2022 році Росія "втратила можливість брати участь у виробленні рішень щодо питань, які її цікавлять" і відстежувати порушення прав "російськомовного населення за кордоном".

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Як писав УНІАН, 13 серпня МЗС Росії викликало тимчасово повіреного у справах посольства Молдови в Москві через повідомлення про те, що Молдова нібито хоче розмістити на території своєї країни літаки F-16 для України. Проте у МЗС країни заперечили таку інформацію та заявили, що російське відомство отримує дані з фейкових джерел.

Також видання The Economist повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін витрачає великі гроші, внаслідок чого економіка країни не падає, а зростає. Очікується, що у цьому році російський ВВП зросте більш ніж на 3% у реальному вираженні.

"Споживчі настрої, за оцінками російського статистичного агентства, значно перевищують середні показники з моменту приходу до влади Володимира Путіна в 2000 році. ... Впевненість росіян у власному фінансовому становищі, за офіційними даними, нещодавно підскочила до історичного максимуму. Вони більш схильні до великих покупок, таких як машина або диван, а ресторани переповнені", - зазначили у матеріалі.

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