Міністр оборони Великої Британії попередив Путіна, що британські війська готові дати відсіч.

Біля територіальних вод Великої Британії зафіксовано російський корабель-шпигун. Він складає карту підводних кабелів та здійснює ворожі провокативні дії проти літаків ВПС Великої Британії. Про це повідомляють Sky News та Reuters.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що російський розвідувальний корабель було помічено на межі британських вод. Він зазначив, що судно складає карту підводних кабелів, а британські війська вже розгорнули для відстеження російського розвідувального корабля.

"Ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, ми готові", - сказав Гілі, звертаючись до російського диктатора Володимира Путіна.

За інформацією Reuters, міністр повідомив, що до місця знаходження корабля-шпигуна було спрямовано фрегат королівських ВМС та літаки королівських повітряних сил для моніторингу й відстеження руху цього корабля, під час чого "Янтарь" спрямовував лазери на британських пілотів.

Гілі наголосив, що спрямування лазерів на пілотів Королівських ВПС було дуже небезпечним. Він додав, що Велика Британія готова відреагувати залежно від наступного кроку "Янтаря".

"У нас є військові варіанти на випадок, якщо "Янтарь" змінить курс", - сказав Гілі.

Також він зазначив, що це не перший випадок, коли "Янтарь" здійснює ворожі дії проти британських ВПС.

"Ми ставимося до цього надзвичайно серйозно. Я змінив правила бойових дій ВМС, щоб ми могли уважніше стежити за діяльністю "Янтаря", коли він перебуває в наших ширших водах", - підсумував Гілі.

Як повідомлялося раніше, останнім часом почастішали провокації російських збройних сил в Західній Європі. Зокрема, міністр оборони Бельгії повідомляв, що в ніч на 1 листопада над військовою авіабазою в цій країні було помічено декілька безпілотників.

Видання HLN зазначало, що на цій базі зберігаються американські ядерні боєприпаси. Також планується, що з 2027 року вона стане основною авіабазою для винищувачів F-35.

