Росія підписала інвестиційну угоду з Талібаном, який сама ж вважає терористами.

Росія уклала інвестиційну угоду з рухом "Талібан", який контролює територію Афганістану і який сама ж РФ офіційно вважає терористичною організацією. Про це в коментарі Reuters повідомив виконуючий обов'язки міністра торгівлі "уряду" Талібану Хаджі Нуріддін Азізі.

Згідно з досягнутими домовленостями, Росія інвестуватиме в енергетику, видобуток корисних копалин та інфраструктуру Афганістану. Проекти будуть реалізовані в рамках консорціуму за участю афганських бізнесменів, а також компаній з Ірану і Пакистану. Попередньо планується реалізувати проекти загальною вартістю близько 1 мільярда доларів.

Слід зазначити, що це не перший кейс співпраці Росії і Талібану. У вересні минулого року РФ стала першою країною, яка уклала міжнародну угоду з нинішньою владою Афганістану.

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Азізі підтвердив, що Росія вже почала постачати в Афганістан нафту, газ і пшеницю в рамках вересневої угоди. Товари перевозять автомобільним і залізничним транспортом через країни Центральної Азії.

Ситуація в Афганістані

У серпні 2021 року на тлі виведення американських військ з Афганістану місцевий ісламський рух Талібан в короткі терміни зміг взяти під контроль всю країну, включаючи столицю. Урядова армія Афганістану майже не чинила їм опору.

Після цього Світовий банк та інші міжнародні організації заблокували фінансування будь-яких проектів на території Афганістану. З країни втекла велика кількість людей, у тому числі підприємців.

В даний час економічна ситуація в країні залишається близькою до катастрофічної. Багато людей голодують, є повідомлення про продаж дітей на органи заради покупки їжі.

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