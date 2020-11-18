Відповідне рішення ухвалене на засіданні верхньої палати парламенту РФ 18 листопада.

Рада Федерації дозволила президенту Росії Володимиру Путіну розміщення у Нагірному Карабасі російських миротворців з необхідним озброєнням і спецтехнікою.

Таке рішення було ухвалене на засіданні верхньої палати парламенту 18 листопада, повідомляє ТАСС.

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Відзначається, що, згідно з Конституцією РФ, питання про введення воєнного контингенту вирішується Радою Федерації, однак російські миротворці вже знаходяться в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

За словами голови комітету з конституційного законодавства Андрія Клішаса, «Путін мав право оперативно ввести миротворців у Карабах без згоди Ради Федерації через те, що там загинули росіяни - члени екіпажу збитого азербайджанськими військовими вертольота Мі-24».

В інтерв'ю РИА Новости він повідомив, що згода Ради Федерації на використання армії в цьому випадку необхідна, оскільки йдеться не про оперативну військову ситуацію, а про плановий захід на кілька років.

Миротворчий мандат російських збройних сил у Нагірному Карабасі розрахований на 5 років з можливістю продовження терміну.

Чому це важливо

1 березня 2014 року Рада Федерації РФ дозволила Путіну ввести війська на територію України. Приводом тоді послужило звернення президента Віктора Януковича.

16 березня того ж року в Криму відбувся так званий «референдум», після якого Росія анексувала Крим. Міжнародне співтовариство не визнає насильницьке захоплення українського півострова.

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Нагірний Карабах: що відомо про конфлікт

27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються у Нагірний Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами, а також тілами загиблих. Розблокуються усі економічні і транспортні зв'язки регіону.

У війні за Нагірний Карабах у 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб. З того часу Азербайджан не контролював не тільки власне Нагірний Карабах, але й ще сім прилеглих районів, які вірменські сили називали «буферною зоною».

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Автор: Тамара Отовська