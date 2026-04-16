Росія закриває частину Арктики поблизу територій НАТО: ЗМІ назвали причину

Росія ввела безпрецедентно тривалі обмеження на польоти та судноплавство в Баренцевому морі.

Росія попередила судна та літаки про необхідність уникати великих районів Баренцевого моря в Арктиці, позначивши їх як "райони падіння російських ракет" перед запланованим космічним запуском. Зони відчуження розташовані біля берегів північної Норвегії, поблизу території НАТО, і залишатимуться закритими до 30 квітня, що є незвично тривалим повідомленням про безпеку для цього регіону.

Незважаючи на тривожне формулювання, згадка про "ракети", судячи з усього, є російською термінологією для космічних запусків, де відпрацьовані частини ракети-носія офіційно класифікуються як "ракетні елементи", що падають, пише Daily Mail.

ЗМІ повідомляє, що в даному випадку попередження пов'язане із запуском ракети "Союз-2.1б" з космодрому Плесецьк, який, ймовірно, відбудеться близько 23 квітня. У міру набору висоти великі металеві конструкції, відомі як обтічники корисного навантаження, скидаються і падають назад на Землю; очікується, що два таких компоненти приземляться у зазначених районах.

Відео дня

Попередження були розіслані через системи авіаційної та морської безпеки, рекомендуючи мореплавцям триматися подалі від зон протягом зазначеного періоду. Очікується, що місія виведе на орбіту партію супутників широкосмугового зв'язку "Рассвет" – частина зусиль кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо створення низькоорбітальної інтернет-мережі, яка конкурує з такими системами, як Starlink Ілона Маска.

Що цьому передувало

Баренцеве море – один із найбагатших рибальських районів світу – частково знаходиться у водах Норвегії, що робить такі тривалі зони відчуження значущими як для судноплавства, так і для рибальства. Хоча зони падіння уламків є звичайною практикою для ракетних запусків, використання формулювання "ракетний удар", а також розмір і тривалість попередження підкреслюють масштаб операції в безпосередній близькості від території НАТО.

Це відбувається на тлі того, як Росія прискорює зусилля зі створення власної супутникової мережі, щоб скласти конкуренцію західним системам, включаючи Starlink Ілона Маска, який відіграв ключову роль у військових діях в Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна відбила майже 400 квадратних км території після того, як РФ втратила Starlink.

Вас також можуть зацікавити новини: