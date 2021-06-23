Її синові лікарі діагностували травми голови та перелом плеча, а у доньки – травми хребта.

У Росії жінка влаштувала ДТП, побачивши на плечі кліща.

Про це повідомляє прес-служба УГИБДД УМВС Росії по Приморському краю.

Зазначається, що під час руху 41-річна жінка-водій відчула, як по плечу повзе комаха. Побачивши кліща, вона попросила свою доньку подати пляшку з водою, щоб помістити його туди. У якийсь момент вона відволіклася від дороги. Автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся.

В результаті аварії водій отримала травму голови та перелом ребер. Її синові лікарі діагностували травми голови та перелом плеча, а у дочки – травми хребта.

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Автор: Катерина Шварц