Видання зазначає, що головні клієнти РФ поки поставили на паузу закупівлю підсанкційної нафти.

Експорт нафти з Росії морем різко скоротився, продемонструвавши найбільше падіння з січня 2024 року, оскільки санкції США стосовно російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти" змусили ключових покупців відмовитися від російської сировини, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними про відстеження суден, за період з 5 жовтня по 2 листопада, РФ відвантажувала у середньому 3,58 млн барелів "чорного золота" на день, що на 190 000 менше, ніж переглянутий показник за період з 28 вересня до 26 жовтня.

За останній тиждень падіння експорту російської сировини було ще більш вражаючим. Як зазначає видання, за період з 26 жовтня по 2 листопада, 26 танкерів завантажили 21,11 млн барелів російської нафти, що на понад 5 мільйонів барелів менше за попередній тиждень.

Відео дня

Левова частка російської нафти традиційно відвантажувалася азійським клієнтам, але і вони наразі втрачають до неї інтерес. Зокрема, експорт нафти з РФ до Китаю за період з 5 жовтня до 2 листопада впав до 970 тисяч барелів на добу, а Індії - до 940 тисяч барелів на добу.

Відповідно знизилася і виручка від експорту російської сировини. За даними Bloomberg, за період з 5 жовтня по 2 листопада, "країна-бензоколонка" щотижнево отримувала 1,36 мільярда доларів – падіння на 90 мільйонів доларів.

Видання зазначає, що нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Туреччині, які є ключовими покупцями російської нафти, наразі, призупиняють закупівлю вантажів, на які накладено санкції. Разом з тим, за даними Bloomberg, російські нафтові компанії продовжують завантажувати нафту на танкери, хоча нафтопереробні заводи неохоче приймають вантажі у свої резервуари.

"Це призвело до того, що кількість російської нафти в морі зросла до понад 380 мільйонів барелів, збільшившись на 27 мільйонів барелів або 8% з початку вересня, згідно з даними про відстеження танкерів", - додають журналісти.

Разом з тим зазначається, що на суднах все ще перебувають великі обсяги "чорного золота", кінцевий пункт призначення яких не вказано, що дозволяє потенційно змінити тенденцію скорочення постачання нафти до Китаю та Індії.

"Все частіше танкери не вказують кінцевий пункт призначення, поки не перетнуть Аравійське море, а деякі з них не вказують кінцевий пункт призначення навіть після швартування для розвантаження", - пояснює видання.

Санкції США проти Росії - головні новини

22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти РФ. Під санкційний удар потрапили тамтешні нафтові гіганти "Лукойл" та "Роснефть". На питання про можливі нові обмеження проти Росії, американський лідер відповів: "Скоро дізнаєтеся".

Після запровадження нових американських санкцій, які набудуть чинності у другій половині листопада 2025 року, великі державні НПЗ Китаю призупинили імпорт російської нафти. Інший великий клієнт РФ – Індія теж планує відмовитися від російської сировини.

Вас також можуть зацікавити новини: