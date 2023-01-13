Їм кажуть відмовитися від згадування ПВК "Вагнер" в позитивному контексті.

Російське військове командування створило методичку, яка визачає правила висвітлювання війни в Україні.

Про це повідмоляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram. Документ визначає, як саме пропагандисти Кремля мають говорити про військові дії. У документі є 11 пунктів, основний зміст яких можна передати наступними тезами:

орієнтування на інформацію виключно з погоджених Міноборони РФ джерел;

акцентування в інформаційних матеріалах та коментарях "незалежних" експертів на провідній та позитивній ролі особисто Сергія Шойгу та Валерія Герасимова;

виправдання ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на "вимушеність" таких дій;

підкреслення теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що "Росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО";

відмова від згадування ПВК "Вагнер" в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;

відслідковування та цитування публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.

У розвідці відзначають, що методичка свідчить про кардинальну зміну акцентів, а також про загострення політичної боротьби всередині Росії.

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Російська пропаганда

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники після знищення Маріуполя завезли туди пересувний телевізор, щоб транслювати свою пропаганду.

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