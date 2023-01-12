Щасливі "іноземці" розповіли в ефірі пропагандистського шоу, як вони закохалися у "русский мир" далеко європейських цінностей.

Російська пропаганда не перестає дивувати треш-"сенсаціями". Цього разу телеведучий Андрій Малахов знайшов людей, які імітували італійський акцент та захват від "русского мира".

Як повідомляє Telegram-канал "НеШутки", Малахов представив своїх гостей "італійцями", які втекли з "царства брехні" до Луганська.

Щасливі "іноземці" розповіли в ефірі пропагандистського шоу, як вони закохалися у "русский мир" далеко європейських цінностей. Цілими днями вони дивляться продукти російської пропаганди по телевізору і готують піцу.

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"Я відразу замітила, як по-різному подають інформацію тут, в Росії, та в Італії. Це дві різні інформації. Тут кажуть все об'єктивно, всі воєнкори з Донбасу, а там, в Італії, - суцільна брехня", - каже нібито італійка.

"Ми дуже схожі. Для мене було шоком те, що в Італії по телевізору ніколи не говорять про цю ситуацію. Тому я почав підтримувати і допомагати Донбасу. Русский мир ще ближче", - заявив нібито італієць, який відкрив піцерію в Луганську.

Як роспропаганда зомбує населення

Останнім часом в РФ вдалися до тактики зомбування населення через магів, екстрасенсів та інших шахраїв. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Перед цим на росТБ показали цілий міні-фільм про бойового екстрасенса, який передбачив "результат війни".

А зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

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